Attento Napoli, Atalanta pronta a inserirsi per un obiettivo in caso di cessione pesante

L’Atalanta valuta il futuro tra i pali, soprattutto in caso di una cessione eccellente. Marco Carnesecchi resta il titolare designato, ma di fronte a un’offerta irrinunciabile - superiore ai 40 milioni di euro - il club bergamasco potrebbe aprire alla sua partenza. Il Manchester United ha già manifestato interesse concreto, ma servono cifre importanti per far vacillare la Dea.

Nel frattempo, la dirigenza atalantina si guarda intorno per non farsi trovare impreparata. Accanto ai nomi già noti di Elia Caprile (il Cagliari l'ha riscattato dal Napoli) e Mattia Perin (secondo portiere della Juventus), spunta anche quello di un obiettivo per la porta del Napoli: Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo, 28 anni, è reduce da una lunga esperienza con il Torino, dove ha collezionato 107 presenze. Il Monaco lo ha già sondato, ma l’Atalanta potrebbe inserirsi nella corsa.

Intanto, la passione dei tifosi bergamaschi non si ferma: sono già 3.250 gli abbonamenti rinnovati nel primo giorno di prelazione. Un dato significativo che testimonia l’entusiasmo e la fiducia verso un progetto tecnico sempre più ambizioso.