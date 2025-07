Il Napoli vuole due portieri di livello! Resiste Milinkovic-Savic, ma non si escludono sorprese

Il Napoli è attivo anche sul fronte portieri, con l’obiettivo di affiancare ad Alex Meret un profilo di spessore, non semplicemente un secondo di garanzia. L’intenzione del club è quella di inserire in rosa un estremo difensore capace di competere per il posto da titolare.

Come spiegato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, resta da capire se il Napoli deciderà di affondare il colpo per Vanja Milinkovic-Savic del Torino, con cui ci sono stati contatti anche la scorsa settimana. Il club partenopeo si è avvicinato al portiere serbo, ma senza trovare ancora un’intesa definitiva. In alternativa, si valutano altri nomi, come quello di Zion Suzuki del Parma, oltre a possibili sorprese. La questione portiere, in ogni caso, resta una delle priorità monitorate dalla dirigenza azzurra.