Lang-Napoli, Romano: “Si discute con il PSV sui termini di pagamento”

Il Napoli è attivo su più fronti con l'obiettivo di consegnare ad Antonio Conte buona parte dei rinforzi estivi già in vista del ritiro di Dimaro. Tra le operazioni in corso, quella per Noa Lang è in fase avanzata ma non ancora chiusa del tutto. A mancare, al momento, è l’intesa sulle modalità di pagamento.

Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il PSV Eindhoven si sta mostrando particolarmente rigido su questo aspetto, come spesso accade nelle sue trattative. La distanza tra le parti non è ampia, ma resta da definire la modalità dei pagamenti. Una volta risolto questo nodo, l’esterno offensivo olandese classe 1999 potrà essere ufficialmente considerato un nuovo giocatore del Napoli.