Auriemma: “Napoli e Atalanta stanno trovando accordo per lo scambio Lookman-Raspadori”

vedi letture

Siamo entrati nella fase conclusiva del mercato invernale e il Napoli è ancora a caccia dell’erede di Khvicha Kvaratskhelia. Antonio Conte aspetta il sostituto del georgiano, ma le trattative per Garnacho e Adeyemi sono attualmente in una fase di stallo.

Occhio però al possibile nome a sorpresa. In tal senso il giornalista Raffaele Auriemma ha lanciato sui social una vera e propria bomba di mercato su un presunto scambio tra Napoli e Atalanta: “CLAMOROSO+++. Napoli e Atalanta stanno trovando l’accordo per un incredibile scambio: Raspadori a Bergamo e Lookman in azzurro”.