Sky - Garnacho-Adeyemi ancora in stallo: ogni giorno che passa diminuiscono le possibilità

vedi letture

Il Napoli è al lavoro per trovare l’erede di Khvicha Kvaratskhelia, ma ogni giorno che passa rende ancor più difficili le trattative per il sostituto del georgiano. Il Manchester United, stando a quanto riferisce Sky Sport, non molla e non abbassa le proprie richieste monstre per Alejandro Garnacho. Sul fronte Karim Adeyemi, invece, l’emittente satellitare fa sapere che l’ala tedesca ancora non si è convinta del trasferimento a gennaio.