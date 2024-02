Avvistati scout del Chelsea al Maradona: ecco il calciatore osservato

Il Chelsea ha messo gli occhi su Jules Koundé con l'intenzione di ingaggiarlo nel prossimo mercato estivo

Il Chelsea ha messo gli occhi su Jules Koundé con l'intenzione di ingaggiarlo nel prossimo mercato estivo. Alcuni scout del club inglese erano presenti al Maradona per la partita tra Napoli e Barcellona, ​​valida per gli ottavi di finale di Champions League, con l'obiettivo di osservare da vicino il difensore francese. A rivelarlo è HITC.

Nonostante questo interesse, però, Koundé non ha intenzione di lasciare il Barça, almeno per il momento. I Blues avevano già mostrato un forte interesse per l'ex Siviglia durante l'estate del 2022, battagliando proprio con il Barcellona per averlo. Sebbene il sodalizio londinese offrisse condizioni più redditizie, il giocatore ha comunque preferito i catalani. Sarà ancora così l'estate prossima?