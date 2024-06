Bargiggia: "Di Lorenzo si farà liberare per andare alla Juve, i bianconeri lo valutano 8mln"

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di TvPlay.

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di TvPlay: “Il Napoli ha fatto una stagione disastrosa, è bastato prendere il santino di Conte ed è passato tutto. Chi fa questo mestiere non deve cadere in queste trappole. Conte è ancora quello che vince subito gli scudetti e va male in Europa? Stando fermo un anno e mezzo si sarà aggiornato o non si sarà aggiornato? C’è un’isteria collettiva attorno a Conte. Sembra che già si è vinto lo Scudetto. Questo entusiasmo c’era quando Mourinho è arrivato a Roma e quando Allegri è ritornato alla Juventus.

Spero che Conte non sia come Mourinho e Allegri, due esonerati. Il calcio è cambiato. De Laurentiis ha voluto ancora una volta all-in. Da quello che so io, Manna aveva consigliato Pioli. Antonio Conte è il parafulmine ideale per De Laurentiis. Come mai nessun club europeo o italiano che abbia cercato Antonio Conte? De Laurentiis è il più furbo di tutti? Magari sì. La Juve e il Milan non ne hanno voluto sentire. Il Bayern è andato su Kompany. Il Barcellona avrebbe avuto la possibilità di pagare Conte…Nessuno l’ha fatto. Conte non ha neanche un bel curriculum in Europa, ci andrei piano”.

Il Napoli ha offerto 40 milioni al Torino per Buongiorno, Cairo ha rilanciato per 50. Lukaku non entrerebbe in uno scambio o conguaglio con Osimhen, ma potrebbe essere preso quando Victor andrà all’Arsenal o United. Nessuno però ha formulato offerta precisa per il nigeriano. E poi sono quasi certo che dovranno trovare un sostituto di Di Lorenzo. Alla fine si farà liberare per andare alla Juventus, ma è valutato dai bianconeri circa 8 milioni. Registro un gradimento per Bellanova. Ho conferme sull’interesse per Dovbyk. Sostituto ideale per Zielinski è Sudakov, ma vale 50 milioni. L’ingaggio di Antonio Conte e dello staff vale 60 milioni lordi in tre anni. Devi fare una campagna acquisti da 150 milioni…Temo che perdano anche Kvaratskhelia. E da lì, quell’interesse per Gudmundsson. Penso che questa sia la fotografia. Se il Napoli romperà con Di Lorenzo, poi l’agente è lo stesso di Politano. Si potrà rompere il rapporto anche con l’attaccante”.