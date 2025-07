Kean allontana i rumours: "Sono motivato a dare il meglio per la Fiorentina"

Moise Kean è uno dei nomi più discussi di questa finestra estiva di calciomercato, vista la sua clausola da 52 milioni di euro attivabile entro il 15 luglio. L'attacante italiano ha fatto gola a molte squadre, ha rifiutato diverse offerte dall'Arabia e anche il Napoli sembrava interessato, ma alla fine è probabile che il suo futuro sarà alla Fiorentina.

Infatti, durante la presentazione della stagione al Viola Park, Moise Kean ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano intendere una permanenza almeno per la prossima stagione: "Sono molto motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha dato tanto e mi ha sempre aiutato, ora è bene tornare con nuova motivazione e dare il meglio per la Fiorentina”. Dunque per il Napoli sembra sempre più lontana la pista Kean, i nomi sul tavolo per il ruolo di centravanti restano quelli di Lorenzo Lucca e Darwin Nunez.