Ultim'ora Gyokeres si allontana dal Napoli? Romano: "La sua priorità è un club di Premier"

Viktor Gyokeres è uno dei nomi accostati al Napoli per l'attacco. Stando ai rumours di mercato, gli azzurri avrebbero aggiunto alla propria lista l'attaccante svedese dello Sporting Lisbona: un colpo che fa sognare i tifosi dei partenopei, trattandosi di un centravanti da quasi 100 gol nelle ultime due stagioni. L'operazione però appare complicata, non solo per i costi ma anche per la concorrenza.

A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano riporta le ultime sul suo profilo X: "La priorità di Viktor Gyökeres è trasferirsi all'Arsenal quest'estate, nonostante le recenti chiamate del Manchester United. Gyökeres resta sempre un'opzione mentre proseguono i colloqui per Benjamin Sesko, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo; l'Arsenal continua a valutare la situazione. Il Manchester United rimane interessato, ma ritiene che l'accordo sia ormai improbabile".