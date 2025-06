Cagliari a caccia di rinforzi sulle fasce: spunta anche Mazzocchi, ma ad una condizione

Il Cagliari valuta nuove soluzioni per le fasce in vista della prossima stagione, soprattutto in considerazione del possibile addio di Tommaso Augello, sempre più vicino alla partenza a parametro zero.Tra i profili seguiti c’è anche quello di Liberato Cacace, laterale sinistro dell’Empoli.

Da quella parte si registra anche il rientro di Riyad Idrissi, in prestito al Modena nell'ultima stagione. Sul lato opposto, il nome in circolazione è quello di Pasquale Mazzocchi del Napoli. Un suo arrivo, però, sarebbe legato a una partenza in quella zona del campo: nello specifico, uno tra Zappa e Zortea. A riportarlo è La Nuova Sardegna.