Beukema-Napoli, ora ci siamo davvero! Il Bologna chiude per il sostituto: preso Vitik

Ci siamo davvero per il passaggio di Sam Beukema dal Napoli al Bologna. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore circa un accordo imminente tra i due club, arriva un altro indizio che suggerisce la buona riuscita dell'operazione, ossia il fatto che il club felsineo abbia trovato definitivamente il sostituto: sarà Martin Vitik dello Sparta Praga, in passato seguito anche dal Napoli.

A riferirlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, che tramite il suo account X racconta anche le cifre dell'operazione tra Bologna e Sparta Praga: "Sam Beukema è sul punto di approdare al Napoli... e il Bologna chiude per Martin Vitik per 15 milioni di euro, l'accordo è fatto. Intesa in fase di definizione con lo Sparta Praga".