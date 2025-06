Beukema spinge col Bologna: non vuole perdere il treno Napoli

Il Napoli ha scelto in difensore. Fino a poco tempo fa la rosa di nomi a disposizione di Antonio Conte era composta da due nomi. Chalobah era uno dei profili che interessava maggiormente ma a causa della richiesta troppo alta da parte del Chelsea si è deciso di virare su Samuel Beukema, centrale di proprietà del Bologna. Nell'ultima stagione è stato protagonista della scalata della formazione di Vincenzo Italiano alla conquista della Coppa Italia in finale a Roma contro il Milan.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrale gradirebbe la designazione. E non solo. Avrebbe infatti sollecitato il proprio club di appartenenza a favorire la cessione nel club campione d'Italia in quanto ci sono treni che passano una volta sola nella vita. Dal club emiliano invece spingono ad essere più cauti con l'ottimismo in quanto la trattativa per il momento sta andando avanti.