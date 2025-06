Dall'Uruguay: "Nunez una bestia, sarebbe insopportabile per i difensori"

Nicolas Amodio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli parlando di Nunez, attaccante del Liverpool che tanto piace al club azzurro ma che costa tanto e che dunque rappresenta al momento un sogno per la dirigenza azzurra: “Anche qui in Uruguay leggo di un interesse del Napoli per Nunez. Per lui sarebbe l’occasione per rilanciarsi, è un campione, ma a Liverpool non è riuscito a trovare spazio. A Napoli farebbe molto bene, ne sono certo. E’ un attaccante generoso, si dà tantissimo da fare". Queste alcune delle su dichiarazioni. Amodio poi ha aggiunto.

"Ho parlato con qualche amico napoletano e gli dicevo che per i difensori è insopportabile uno come Nunez. Fisicamente è una bestia, è veloce, non si ferma mai, attacca la porta ed è difficile da marcare. Poi se ritrova la via del goal a Napoli se lo ricorderanno per molti anni. Lukaku e Nunez? Conte avrebbe due opzioni diverse perchè hanno caratteristiche diverse. Nunez può fare anche l’esterno rispetto a Lukaku. Sarebbe una bellissima coppia d’attacco, sono complementari”.