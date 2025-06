Non solo Noa Lang, KK: il Napoli vuole fare due colpi, uno entro 48 ore

Noa Lang oltre a Marianucci e De Bruyne, ma non solo. Secondo la redazione di Kiss Kiss Napoli il club azzurro ha messo la freccia anche per Darwin Nunez e vuole chiudere per l'attaccante uruguagio entro 48 ore, dunque entro questa settimana. Al momento congelato l'affare Lucca proprio perché la priorità è il centravanti del Liverpool che costa tanto ma che per il club azzurro rappresenta la priorità del mercato per il ruolo di centravanti da affiancare a Lukaku con Simeone che partirà.

"Il Napoli si è fiondato su Nunez, intanto, che ha mostrato un entusiasmo clamoroso e ha anche già raggiunto un accordo con il Napoli. Adesso ci sono contatti tra i due club, la prima richiesta è da 60 milioni di euro. Detto questo, il Napoli adesso dovrà provare a fare l'affondo" aveva detto Valter De Maggio in apertura di Radio Goal. A proposito di Nunez, da parte sua c'è apertura totale al club azzurro ma ora servono gli incastri giusti e soprattutto serve l'accordo economico tra le parti che non sarà facile da trovare. Ma il Napoli ci prova.