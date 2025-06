Nunez più vicino, Tmw: serve prima cessione Osimhen, tutte le cifre

vedi letture

Darwin Nunez è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare l'attacco. Il centravanti sudamericano ha già detto sì e ora aspetta un accordo tra le due società, un'intesa che può arrivare per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il calciatore uruguagio negli ultimi giorni ha dato il suo benestare alla trattativa, a Liverpool il suo ingaggio oscilla sui sei milioni di euro netti a stagione ed è quella la cifra che grossomodo dovrebbe guadagnare anche a Napoli. Ore calde, giorni decisivi, con Lucca dell'Udinese che resta comunque sullo sfondo e che piace ugualmente al Napoli per completare l'attacco (e con Simeone che andrà via).

E allora cosa manca? La cessione di Victor Osimhen. Per finanziare una operazione economicamente così importante, si legge su Tmw, la società del presidente De Laurentiis aspetta prima di dar via a titolo definitivo il centravanti nigeriano. Ricordiamo che la clausola rescissoria è di 75 milioni e il Napoli non farà sconti. Osi piace molto all'Al-Hilal che ha pronto per lui un contratto da 40 milioni a stagione per quattro anni per un totale di 160 milioni netti. Una cifra incredibile che difficilmente il centravanti ex Galatasaray potrà rifiutare. E a quel punto il Napoli potrà dare l'assalto a Nunez.