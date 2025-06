"Chiesa al Napoli?": l'entourage in diretta radio preferisce non sbilanciarsi

Ciro Caruso, membro dell’entourage di Chiesa e Pubill, due giocatori accostati al Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Beukema è un buon giocatore, s’è dimostrato tale proprio nel calcio italiano che s’è abbassato di qualità. Beukema s’è calato bene nella parte e oggi può fare al caso del Napoli, poi il progetto Conte fa la differenza.

Il Napoli, con l’arrivo di De Bruyne, fa sapere che vuol giocarsela anche in Champions League. Pubill? Non metto bocca (ride ndr.), Ramadani è il numero uno al mondo e se ne occupa lui. Nunez? Mi auguro giochi nel Napoli l’anno prossimo. Chiesa al Napoli? Non lo so, qui ci pensa sempre Ramadani”. Chiesa è nell'elenco degli obiettivi per la corsia esterna d'attacco con Ndoye e Lang. Un profilo valutato dal club. Chiesa vuole tornare in Italia per ritrovare continuità e minutaggio.