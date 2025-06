Beukema, il Bologna si arrende? Sta già cercando il sostituto: due nomi

Sam Beukema continua a essere il primo obiettivo del Napoli per la difesa. Un'operazione che forse si sta per sbloccare o che comunque potrebbe sbloccarsi molto presto. Il Bologna, infatti, va a caccia di rinforzi per la difesa e ha puntato Omar Solet, centrale dell'Udinese. I felsinei, che disputeranno la prossima Europa League, hanno nel mirino anche Okoli del Leicester City e Tarrega del Valencia. Lo fa sapere Orazio Accomando di Sportmediaset. Insomma, oltre a Lucumì, anche Beukema può partire e dunque serviranno rinforzi adeguati per l'eventuale sostituzione di uno dei due o di entrambi.

"Beukema dopo due anni da protagonista in rossoblu vuole fare il salto di qualità, giocare la Champions ad alto livello e competere per lo Scudetto agli ordini di Antonio Conte. Dopo l’arrivo di Marianucci e l’addio di Rafa Marin, che a breve diventerà un nuovo giocatore del Villarreal, il Napoli vuole completare il pacchetto dei difensori centrali con l’ex AZ Alkmaar. La valutazione che fa il Bologna è di circa 30 milioni di euro, a fronte di un’offerta da 25 presentata nei giorni scorsi da Giovanni Manna. La distanza è minima e lo stesso Beukema spinge per la buona riuscita dell’operazione".