Bologna, Cambiaghi ko e si pensa a Ngonge per sostituirlo

Bologna in apprensione per Nicolò Cambiaghi. Nel match di esordio contro l'Udinese, l'attaccante della formazione di Vincenzo Italiano ha riportato un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per molto tempo. Un grattacapo in più per il tecnico rossoblù che quest'anno ha deciso di sposare la causa degli emiliani dopo le due finali di Conference League raggiunte a Firenze e misurarsi con la nuova Champions League. Adesso però dovrà cercare di sopperire ad un'assenza che rischia di essere più prolungata del previsto.

Uno dei profili che sarebbe seguito dalla società felsinea è quello di Cyril Ngonge di proprietà del Napoli. L’intenzione è quella di proporre alla società partenopea un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi ma sul giocatore ci sarebbe una folta concorrenza come l’interesse da parte della Lazio. Lo scrive Tmw.