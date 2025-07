Bologna e due francesi su Ngonge, ma lui vuole il Torino: c'è distanza con Cairo

vedi letture

In casa Torino si continua a tenere fortemente in considerazione Cyril Ngonge, esterno offensivo del Napoli e primo nome sulla lista dei desideri di Marco Baroni, il tecnico che lo lanciò ai tempi del Verona portando poi i partenopei ad interessarsi al cartellino nel mercato di gennaio. Napoli e Torino sono in trattativa, avendo raggiunto anche un'intesa sul cartellino valutato 8mln di euro, ma non sulla formula.

Il Torino punta su un prestito con diritto di riscatto, il Napoli, invece, ovviamente spinge per una cessione definitiva che possa portare subito risorse nelle casse per completare il mercato. Da giorni si è registrato un tentativo di inserimento da parte del Club Brugge, ma - secondo il quotidiano torinese Tuttosport - il belga non sembra voler tornare in patria. Per il quotidiano ci sono anche Monaco e Rennes, ed in Italia anche il Bologna, ma il giocatore ha dato la priorità al Torino con cui ha già un'intesa sul contratto. Le due società però dovranno trovare l'accordo sulla formula.