Lucca a un passo dal Napoli! Mediaset: non costerà 40mln, la vera cifra

Lorenzo Lucca è a un passo dal Napoli. Il club campione d'Italia ha intensificato i contatti con l'Udinese e la chiusura dell'affare è ormai vicinissima, tanto che Manna conta di avere il via libera definitivo già all'inizio della prossima settimana. A quel punto sarà solo questione di visite mediche e firma sul contratto, per il quale c'è già l'accordo col giocatore. I partenopei e i friulani stanno lavorando agli ultimi dettagli legati ai bonus. Per De Laurentiis si tratterà di un'operazione importante, da circa 34 milioni di euro, per i Pozzo di una ricca plusvalenza, dato che Lucca era stato riscattato un anno fa dall'Ajax per 8 milioni. Lo riporta Sportmediaset.

Lucca ha segnato 12 gol nell'ultimo campionato di Serie A, Nunez invece ha vissuto un'annata difficile anche se il rendimento totale al Liverpool non è stato del tutto negativo: 40 gol in tre anni. Ma pesa l'investimento dei Reds: 100 milioni quasi per acquistarlo dal Benfica nel 2022. Lucca, un anno più giovane, classe 2000, ha avuto un percorso diverso. Giovanissimo era andato all'Ajax, poi è tornato in Italia e all'Udinese ha ritrovato continuità e si è imposto in Serie A con la prima stagione in doppia cifra.