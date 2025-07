Bologna, è fatta per Bernardeschi: i dettagli e cosa succede con Ndoye

Il Bologna ha chiuso il colpo Federico Bernardeschi. Nelle ultime ore le parti hanno raggiunto l'accordo sul contratto: l'esterno italiano svincolatosi dal Toronto pochi giorni fa, fimerà un biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno, come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio. Bernardeschi indosserà la maglia numero 10 dei rossoblu.

L'arrivo di Federico Bernardeschi dovrebbe sbloccare la partenza di un esterno attualmente in forza al Bologna, Dan Ndoye. Nella giornata di martedì, La Gazzetta dello Sport raccontava di come servisse la partenza dello svizzero per accogliere l'ex Juventus. Ora la situazione pare leggermente cambiata: Bernardeschi dovrebbe firmare subito, ma il suo acquisto sembra comunque in funzione di sostituire Ndoye che è molto apprezzato dal Napoli e dal Borussia Dortmund. Intanto, il Bologna ha definito tutto anche per Ciro Immobile che verrà annunciato l'8 luglio secondo Sky Sport.