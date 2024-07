Brescianini ad un passo, piace a Manna dai tempi della Juve: la cifra che incasserà il Frosinone

Marco Brescianini del Frosinone, primo obiettivo per il centrocampo con Gilmour, è un vecchio pallino di Manna sin dai tempi della Juve, un centrocampista che il Frosinone valuta 12 milioni e che nell'ultimo periodo ha collezionato anche la corte dell'Atalanta. Il Napoli è in prima linea, altroché, ma prima di tutto dovrà cedere. La famosa regola del mercato: uno per uno. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.