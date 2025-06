C'è un grosso ostacolo nella corsa a Lee Kang-in: la situazione

vedi letture

Il Napoli continua a lavorare sul fronte mercato per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili valutati dalla dirigenza azzurra c'è anche quello di Lee Kang-In, talentuoso trequartista sudcoreano attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Ma c'è un grosso ostacolo nella corsa verso il giocatore, sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino.

Il classe 2001 piace e non poco alla società partenopea, anche se l’ostacolo principale resta l’elevato ingaggio percepito dal giocatore in Francia, che supera i 7 milioni di euro a stagione. Un cifra importante, ma non del tutto fuori portata: il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe manifestato la disponibilità ad aumentare ulteriormente il tetto salariale pur di assicurarsi profili di qualità.

Lee non chiuderebbe le porte a un trasferimento in Serie A, e l’idea di vestire l’azzurro potrebbe affascinarlo. I contatti proseguono, ma per il momento si resta nel campo delle valutazioni. Evoluzioni attese nei prossimi giorni.