Napoli su Chalobah, dall'Inghilterra: Conte spinge per averlo! E il Chelsea apre

Trevoh Chalobah è finito nel mirino del Napoli. Il difensore del Chelsea, rientrato a gennaio dal prestito al Crystal Palace, ha brillato nella seconda parte di stagione, contribuendo alla qualificazione europea dei Blues e guadagnandosi la prima convocazione nella nazionale maggiore inglese.

Il tecnico azzurro Antonio Conte, confermato alla guida del Napoli dopo lo scudetto, è determinato a costruire una squadra competitiva anche in Champions League e vede in Chalobah un profilo ideale per rinforzare la difesa. L’inglese, cresciuto nell’accademia del Chelsea, è molto apprezzato per il suo atteggiamento e rendimento, ma a Stamford Bridge non gli possono garantire un posto da titolare, complice il ritorno di Fofana e l’eventuale arrivo di un nuovo centrale.

Sebbene il Chelsea non intenda cederlo a cuor leggero, non si opporrebbe a una partenza in caso di un’offerta convincente, soprattutto se il giocatore ritenesse utile il trasferimento per consolidare il suo ruolo nella nazionale inglese. Il Napoli osserva con attenzione: l’esperienza positiva di altri britannici con Conte, come McTominay e Gilmour, è un fattore che può pesare nella scelta del 25enne.