Cagliari, Zortea chiama Gaetano: "Magari salta fuori la sorpresa di ritrovarmelo qui..."

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il difensore rossoblu Nadir Zortea ha parlato tra i vari temi del possibile ritorno a Cagliari di Gianluca Gaetano, suo compagno di squadra ai tempi della Cremonese: "Spero di giocare di nuovo con lui, dopo essere stati insieme alla Cremonese, perché è un calciatore di una qualità incredibile. Magari salta fuori la sorpresa di ritrovarmelo qui...", le sue dichiarazioni sul centrocampista rientrato a Napoli proprio dal prestito della scorsa stagione in Sardegna.

