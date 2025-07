Grealish torna ad allenarsi col City, ma il suo futuro è già deciso

Jack Grealish è fuori dai piani di Guardiola ma da lunedì è tornato ad allenarsi in gruppo con il Manchester City. Dopo aver seguito per tutto il mese un programma di allenamento personalizzato - lo ha svolto anche in Campania, in costiera amalfitana, vicino Ravello -, il centrocampista seguito dal Napoli è tornato a lavorare con i compagni. Indizio sul futuro? No. Dall'Inghilterra infatti spiegano che Grealish è ben consapevole di essere ormai fuori dai piani di Guardiola, ma senza l'addio continuerà a far parte della squadra pur senza giocare mai, o quasi. Da gennaio per lui una sola presenza. Everton e West Ham restano interessate al giocatore, così come il Napoli, ma c'è l'ostacolo ingaggio.

Grealish è ormai fuori dai piani del Manchester City e sta cercando squadra. Si allena da solo da giorni in attesa di novità. Lo ha fatto come detto in costiera amalfitana, in Italia, con i tifosi che gli hanno chiesto del Napoli e lui che, sorridente, non ha risposto. Con De Bruyne rapporto speciale e grande feeling durante gli anni trascorsi insieme in Premier. Il Napoli ci pensa anche se il giocatore ha un ingaggio elevato e nel caso il City dovrà contribuire al pagamento di parte dello stipendio. Ma Grealish resta un'idea concreta per le corsie esterne del Napoli. L'ennesimo nome dalla Premier League che può tornare utile.