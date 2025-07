Zanoli, il Bologna chiede prestito e diritto di riscatto a 5mln: la risposta di ADL

Il Bologna vuole chiudere al più presto per un elemento sulla corsia di destra. La formazione di Vincenzo Italiano, fresca vincitrice della Coppa Italia in finale 1-0 contro il Milan, affronterà anche quest’anno le coppe europee. I felsinei sarebbero tornati su Alessandro Zanoli, esterno di proprietà del Napoli ma che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Genoa collezionando 33 presenze fra campionato e Coppa Italia segnando anche un gol. Il laterale destro è sempre stato nei pensieri emiliani ma per il momento quello che bloccherebbe tutto sarebbe la distanza che c’è fra domanda e offerta.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Bologna vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, quindi con la possibilità di poterlo acquistare la prossima stagione. I partenopei invece preferirebbero inserire l’obbligo con il prezzo fissato sui sette milioni di euro mentre per l’opzione i rossoblù si fermerebbero a quota cinque.