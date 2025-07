Gutiérrez-Napoli, Tmw lo presenta: "Dribbling, cross e duttilità: sarebbe grande colpo"

Il Napoli torna alla carica per Miguel Gutiérrez, terzino sinistro del Girona. Lo ha rivelato su X Matteo Moretto. Il 24enne spagnolo, come scrive Tmw in un ampio focus, è uno dei profili più interessanti nel panorama europeo nel suo ruolo. Cresciuto nella cantera del Real Madrid, dal 2022 gioca nel Girona, dove si è messo in luce con prestazioni solide e in crescita costante. In tre stagioni ha totalizzato 99 presenze, segnando 6 gol e fornendo diversi assist. Nell’ultima annata ha disputato 29 gare in Liga e 6 in Champions League, segnando anche una rete in Europa.

Terzino sinistro naturale, ha agito soprattutto da quinto di fascia ed è un esterno completo: abile in fase offensiva grazie a tecnica, dribbling e qualità nel cross, ma anche affidabile nei ripiegamenti difensivi. Può essere impiegato anche come centrocampista a sinistra in un sistema più fluido. Sul giocatore c’erano anche Juventus e club di Premier, ma ora il Napoli sembra aver preso il sopravvento.