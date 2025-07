C'è anche Raspadori nella lista dell'Atalanta: piace come erede di Lookman

L'Atalanta sta aspettando la risoluzione della situazione Ademola Lookman per poi muoversi sul mercato. Perché i nerazzurri, dopo l'addio di Retegui, stanno valutando quale centravanti puntare sul mercato. L'idea era quella di puntare su Vangelis Pavlidis, ma la richiesta del Benfica ammontava a circa 60 milioni di euro, più un ingaggio altissimo da parte dell'attaccante greco. Situazione che appare impossibile da smuovere. Improbabile Pinamonti - che due anni fa sembrava a un passo dai bergamaschi, salvo poi scegliere il Sassuolo - mentre non dispiace Tolu Arokodare, del Genk, anche se non sono arrivate ancora chiamate.

Il Lecce può offrire, eventualmente Nikola Krstovic. Ma appare una soluzione da ultima spiaggia, qualora non ci fossero altre circostanze percorribili. E Federico Chiesa? Costa troppo di ingaggio - 5 milioni di euro più bonus - anche se la cifra per acquistarlo, intorno ai 12 milioni di euro, sarebbero quasi da affare. Da non dimenticare invece Nico Gonzalez della Juventus, che guadagna 3,6 milioni, ma costa una trentina.

Infine due per cui ci sono interessi concreti. Giacomo Raspadori, del Napoli. Valutazione oltre i 20 milioni di euro. Poi Kevin Mateta, del Crystal Palace, 30 gol nelle ultime due Premier e valutazione altissima. Non sarebbe una plusvalenza (costa 35 milioni e ha 28 anni) ma è nella lista, seppur non sia il primo. Lo scrive Tmw.