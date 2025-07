Grealish-Napoli quasi impossibile: solo Haaland guadagna più di lui al City

Jack Grealish è diventato uno dei nodi più complessi da sciogliere per il nuovo direttore sportivo del Manchester City, Hugo Viana, e per Pep Guardiola. Arrivato nel 2021 per la cifra record di 117 milioni di euro - il trasferimento più costoso nella storia del club -, oggi è finito ai margini del progetto. Dopo due stagioni da protagonista, con quasi 4.000 minuti giocati all’anno e una presenza costante in campo, il declino è stato evidente: nelle ultime due stagioni ha disputato appena 1.500 minuti complessivi e il suo apporto è stato minimo. L’esclusione dalla lista per il Mondiale per Club è stata l’ennesima conferma del suo momento negativo.

Ma il nodo non è solo tecnico: l'esterno, 29 anni, percepisce quasi 18 milioni di euro a stagione ed è sotto contratto fino al 2027. Solo Haaland guadagna di più nel club, ora che De Bruyne ha lasciato Manchester. Trovare una destinazione adeguata diventa complicato, anche per i costi elevati del suo stipendio. Si è parlato del Napoli, ma il club partenopeo non ha margini economici per sostenere l’operazione. Più credibile l’interesse dell’Everton, con David Moyes in panchina, che valuta un prestito annuale con diritto di riscatto non obbligatorio. Una formula che potrebbe accontentare tutte le parti. Nel frattempo Grealish, da promessa destinata a segnare un’epoca al City, rischia di restare in un limbo. Il suo futuro resta incerto e il tempo stringe. Lo scrive Tmw.