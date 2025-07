Gutiérrez-Napoli, dalla Spagna: "Il Real vanta diritto di recompra e 50% cessione"

vedi letture

Il Napoli torna alla carica per Miguel Gutiérrez, terzino sinistro del Girona. Accordo vicino per il 24enne spagnolo come scrive il giornalista Matteo Moretto sui social. La sua situazione contrattuale è stata spesso oggetto di discussione in Spagna dato che il Real Madrid, dov'è cresciuto, vanta diritto di recompra fino al 2027: 8 milioni nel 2025, 9 milioni di euro nel 2026 e 10 milioni di euro nel 2027. I Blancos vantano anche il 50% su futura rivendita dal Girona. Ovviamente questi erano gli accordi al momento del trasferimento del giocatore nel 2022. Le cifre sono state svelate dai colleghi spagnoli nel corso di questi mesi, in attesa di conferme ufficiali. Ovviamente erano accordi tra i due club.

Il Real Madrid per questa estate non ha ancora pensato di riportare il giocatore a casa quindi nel caso, qualora Gutiérrez dovesse andare al Napoli, i Blancos otterranno solo la metà della cifra incassata dal Girona mentre, automaticamente, cadranno i diritti di recompra per le prossime stagioni. Nell'ultima stagione per Gutiérrez 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo. Ora il suo nome è tornato in auge. Il club azzurro lavora per chiudere subito.