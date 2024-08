Cajuste-Ipswich, documenti firmati! Romano annuncia: "A breve sarà ufficiale"

A breve l'Ipswich Town ufficializzerà l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza di Jens Cajuste dal Napoli.

A riferirlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Sembra che l'Ipswich Town e il Napoli abbiano appena firmato tutti i documenti per l'accordo con Jens Cajuste. Visita medica effettuata e contratto firmato. Commissione di prestito di 1,5 milioni di euro, clausola di opzione di acquisto di 12 milioni che sarà obbligatoria se l'Ipswich eviterà la retrocessione, come rivelato in esclusiva. Fatto, sigillato, presto ufficiale".

🚜 Understand Ipswich Town and Napoli have just signed all documents for Jens Cajuste deal.



Medical done and contract signed.



€1.5m loan fee, €12m buy option clause to be mandatory if Ipswich avoid relegation as exclusively revealed.



Done, sealed, official soon. pic.twitter.com/hOUkgDqDtY