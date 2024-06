Cajuste, sondaggio di due club stranieri: Conte lo valuterà e deciderà il suo futuro

Due club stranieri hanno chiesto informazioni per il centrocampista del Napoli Jens Cajuste. A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira: “Toccherà ad Antonio Conte decidere il suo futuro nelle prossime settimane”.

Qualche giorno fa il centrocampista del Napoli, intervenuto ai microfoni di Fotbollskanalen durante il ritiro della Nazionale svedese, ha parlato così del suo futuro: “Non ho ricevuto altre direttive, quindi presumo di rimanere. Al momento penso che rimarrò. Poi non si sa mai cosa succede nel calcio. Può cambiare molto rapidamente. Ma questo resta da vedere. Galatasaray? Non ne so niente”.

Two foreign clubs have asked info for #Napoli’s midfielder Jens #Cajuste. It’s up to Antonio #Conte to decide his future in the next weeks. #transfers