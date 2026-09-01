Podcast Di Marzio: "Napoli era pronto a un altro colpo di mercato", il retroscena

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"Ultimo caffè di mercato, chiamiamolo così. Ultimo giorno di trasferimenti, si chiude all’evento. Stavo ragionando un po’ su quelle che potevano essere le operazioni più importanti da sviluppare nel corso della giornata e, soprattutto, quali big fossero ancora in pista per determinare quali sarebbero state le operazioni più rilevanti". Così Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, nel suo podcast per Tmw e per il network di Tmw. Si parla anche delle mosse del club azzurro il cui mercato si è ormai concluso.

"Intanto c’è comunque la Juventus. I bianconeri devono completare la staffetta David-Woltemade, con visite mediche e firme: è quindi un affare ancora da definire e formalizzare. Se Cabal va all’Atalanta, arriva Tagliafico. La Juventus, dunque, è sicuramente in pista.

La Roma, invece, si è trovata a dover cercare proprio nell’ultimo giorno un esterno d’attacco. Nonostante abbia trattato diversi giocatori, per vari motivi si è ritrovata oggi senza avere in pugno il profilo richiesto da Gasperini. Perché ieri Levering ha cambiato idea, perché su Luis Henrique ci sono stati problemi con i club, perché Gittens e Chelsea non hanno deciso di aprire, perché Nico Gonzalez poteva essere un’opportunità che la Roma ha valutato, ma senza mai affondare. Poi Nico Gonzalez è tornato determinante per Spalletti. Devo dire la verità: Spalletti ha sempre pensato che Nico Gonzalez potesse essere importante per la Juventus. Lo chiamava per dirgli: “Quando torni, sarai importante per la Juventus”. Poi è chiaro che la società valutava anche la possibilità di cederlo per motivi legati all’alto ingaggio, alla rosa, alla lista e alle alternative in quel ruolo. Ma Nico Gonzalez, per Spalletti, oggi è importante e quindi diventa praticamente impossibile che possa riattivarsi qualcosa per la sua cessione in così poche ore.

La Roma, dunque, dovrà capire su quale profilo riuscirà a puntare e se troverà, in queste poche ore, un giocatore adatto a Gasperini, che il tecnico possa assolutamente promuovere e alle condizioni giuste per poterlo fare.

Il Napoli, sappiamo, senza l’uscita di Lang non avrebbe fatto un intervento in attacco di un certo tipo. Il Milan, da come ho capito io, ha finito, se non per sistemare il discorso delle uscite: Fofana, che ancora ieri notte con il Lione non aveva sistemato alcune problematiche, e il discorso Tomori, che però mi sembra bloccato. Ci sono poi i mercati che finiscono comunque dopo e che permettono, come quello turco, di poter eventualmente andare ad attingere per piazzare determinati esuberi.

Non è arrivata un’apertura significativa da parte di Cardoso. Ricordiamo poi che chi è svincolato, come Cardozo o come Shomurodov, che però credo oggi alla fine vada al Genoa, rappresenta un’opportunità che si può cogliere anche dopo la chiusura del mercato e quindi da domani in poi.

Poi c’è la Fiorentina, che sta ancora lavorando sull’uscita di Mandragora e sull’eventuale arrivo di Torreira o di Cancellieri per Gudmundsson. Il Torino deve fare ancora tanto in poco tempo, mentre il Bologna deve prendere un centrocampista".