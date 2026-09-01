Retroscena Zeballos: il motivo per cui non è andato al Napoli

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Dopo mesi di contatti e trattative, Exequiel Zeballos è finalmente pronto a sbarcare in Italia. L’attaccante argentino, però, non vestirà la maglia del Napoli: il classe 2002 sarà a disposizione del Monza per tutta la prossima stagione. Un’operazione nata quasi a sorpresa e definita nella notte, con il club brianzolo che ha accelerato improvvisamente riuscendo a superare la concorrenza di Celta Vigo, Napoli, Parma e degli altri club che negli ultimi mesi avevano avuto contatti con gli agenti del giocatore del Boca Juniors. La svolta sarebbe arrivata la scorsa settimana, dopo la visita a Castel Volturno. In quell’occasione, gli intermediari di Zeballos avrebbero compreso le difficoltà legate a un possibile trasferimento in azzurro.

Zeballos, il blitz del Monza beffa la concorrenza

Il Napoli, infatti, non sembrava intenzionato a corrispondere al Boca Juniors il prezzo pieno richiesto per il cartellino e, allo stesso tempo, avrebbe dovuto fare i conti con gli spazi limitati nella lista per un giocatore della sua età. Il Parma, invece, era apparso per un periodo come una destinazione concreta, prima dell’inserimento decisivo del Monza. Il club biancorosso ha accelerato nelle ultime ore e ha chiuso l’operazione per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro. Nell’accordo sarebbe stata inoltre inserita un’importante percentuale sulla futura rivendita a favore del Boca Juniors, garantendo così agli argentini la possibilità di beneficiare economicamente di un eventuale nuovo trasferimento del calciatore.