Ultim'ora Calciomercato Napoli, Cajuste è a Malaga: tutto pronto per visite e annuncio

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Jens Cajuste è arrivato a Malaga per completare il trasferimento dal Napoli. Il centrocampista si trasferirà in prestito con diritto di riscatto.

Jens Cajuste è arrivato a Malaga e si appresta a diventare un nuovo giocatore del club spagnolo. Il centrocampista svedese è stato avvistato all’aeroporto da alcuni tifosi e si prepara ora a sostenere le visite mediche e a firmare il contratto, prima dell’annuncio ufficiale. Napoli e Malaga hanno infatti raggiunto l’accordo per il trasferimento dopo una serie di contatti che si sono intensificati nelle ultime ore.

La formula dell’operazione

Cajuste si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro. L’operazione consentirà inoltre al Napoli di liberare un’altra casella nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Al termine della stagione, il Malaga potrà quindi decidere se acquistare a titolo definitivo il centrocampista svedese.