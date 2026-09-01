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Scambio Musso-Milinkovic, il retroscena: nuovi contatti Napoli-Atletico, ma non ci sono margini
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Il Napoli ha effettuato un nuovo tentativo con l’Atletico Madrid per lo scambio Musso-Milinković-Savić, ma non ci sono margini per chiudere.
Il Napoli ci ha riprovato. Nella serata di ieri il club azzurro ha ricontattato l’Atletico Madrid per valutare nuovamente lo scambio tra Juan Musso e Vanja Milinković-Savić, ma il tentativo non ha prodotto sviluppi concreti. Al momento, infatti, non ci sarebbero i margini per portare a termine l’operazione, stando a quanto riferisce Fabrizio Romano.
Napoli, nuovo contatto con l’Atletico Madrid per Musso-Milinković-Savić: affare bloccato
Salvo colpi di scena nelle ultime ore della sessione estiva, il Napoli dovrebbe quindi mantenere l’attuale organico senza procedere con ulteriori acquisti. Il tentativo per lo scambio tra i due portieri sembra destinato a non concretizzarsi, lasciando così invariata la situazione tra i pali della squadra di Massimiliano Allegri.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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