Calciomercato Napoli, Sky: "C'è un acquisto ideale se Sarri sarà l'allenatore"

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Maurizio Sarri è il primo nome di Aurelio De Laurentiis in caso di addio di Antonio Conte. Ne ha parlato Francesco Modugno di Sky Sport in diretta da Castel Volturno facendo il punto della situazione sul futuro della panchina azzurra con Conte che ha ancora un altro anno di contratto e che a fine stagione si incontrerà col presidente.

"Futuro Conte? Si aspetta l'incontro con De Laurentiis per capire se ci saranno ancora i presupposti per andate avanti insieme. C'è un profilo su tutti se parte Conte, ovvero quel Sarri al quale basterebbe davvero qualche ritocco, un vice Di Lorenzo e un centrale difensivo e Gila sarebbe un nome ideale, un centrocampista e poi un vice Hojlund, anche se magari può starci anche Giovane".