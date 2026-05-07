Finisce 2-2 con la Scafatese: buone notizie da Di Lorenzo e Vergara

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Allenamento congiunto con la Scafatese, neopromossa in C, per il Napoli. Risultato finale di 2-2. Come riportato da Sky Sport, le notizie più positive riguardano soprattutto le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, schierato dal primo minuto. Un segnale importante per il capitano del Napoli, fermo dalla partita del 31 gennaio contro la Fiorentina.

Antonio Vergara invece è entrato nella ripresa. Anche lui vicino al rientro dunque e può tornare lunedì con il Bologna. "Il test contro la Scafatese ha quindi dato risposte utili soprattutto sul piano fisico. Gli azzurri, sotto di due reti nel primo tempo, hanno accorciato prima dell’intervallo con Giovane, per poi trovare il pareggio nella ripresa grazie a un’autorete. Conte ha ruotato diversi uomini nel corso della gara, come previsto in questo tipo di allenamenti. In vista del Bologna, il Napoli ritrova segnali importanti da due giocatori rimasti a lungo ai box".

Ecco il report del club azzurro: "Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese Calcio 1922".