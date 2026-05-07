Lang torna al Napoli! Romano: "Il futuro dipende dalla scelta dell'allenatore"

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Noa Lang non sarà riscattato dal Galatasaray e di conseguenza tornerà al Napoli nel corso della prossima estate. Ma cosa ne sarà del suo futuro?

Noa Lang non sarà riscattato dal Galatasaray e di conseguenza tornerà al Napoli nel corso della prossima estate. Ma cosa ne sarà del suo futuro? Potrebbe rimanere in azzurro o si profila una nuova esperienza altrove? Le ultime arrivano direttamente dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che sui propri profili social si esprime così:

"Noa Lang NON rimarrà al Galatasaray e tornerà a Napoli alla fine della stagione. Decisione presa dal giocatore e dal club, il Gala non farà valere l'opzione di acquisto di 30 milioni di euro e quindi Lang tornerà a Napoli. Club ed entourage del giocatore aperti a un nuovo capitolo in estate, poiché i passi successivi dipenderanno da aggiornamenti del manager e della squadra".

Così si era espresso invece ieri sul suo canale Youtube: "Noa Lang non verrà riscattato dal Galatasaray. È una decisione, diciamo, congiunta. Non è scattata la scintilla tra Noa Lang e il Galatasaray. A Lang non sono piaciuti alcuni comportamenti del club, quindi si è un po’ rotto il rapporto tra Noa Lang e il Galatasaray. Il Galatasaray stesso ha già comunicato al giocatore di non procedere con il riscatto. Quindi questi 30 milioni di riscatto, su cui il Napoli sperava di poter contare, non arriveranno.

È chiaro che adesso starà il Napoli a decidere cosa fare. Noa Lang dovrà formalmente rientrare al Napoli dal prestito, si potrà valutare una nuova cessione, un nuovo prestito, trovare una nuova soluzione. Il Napoli certamente esplorerà il mercato. Bisognerà capire anche con l’allenatore, sempre che Conte non dovesse restare a Napoli, che è un discorso ancora tutto da vedere, se eventualmente si potrà approfondire la possibilità di un Lang pronto a restare al Napoli. Al momento non è così, cioè al momento ancora non si sta ancora considerando di trattenere Noa Lang. Questo dipenderà da tanti fattori. L’allenatore può essere uno di questi, vediamo, aspettiamo, ma al momento la notizia è che Noa Lang torna al Napoli, non sarà riscattato dal Galatasaray".