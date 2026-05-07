Da Roma insistono: offerta per Manna! ADL fa muro e chiede un indennizzo: le cifre

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Secondo l’edizione romana di Repubblica, il dirigente del Napoli sarebbe diventato il primo obiettivo dei Friedkin per il ruolo di direttore sportivo

Il futuro di Giovanni Manna potrebbe intrecciarsi con quello della Roma. Secondo l’edizione romana di Repubblica, il dirigente del Napoli sarebbe diventato il primo obiettivo dei Friedkin per il ruolo di direttore sportivo in vista della prossima stagione. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche un incontro diretto tra la proprietà giallorossa, Manna e Gian Piero Gasperini, considerato positivo da tutte le parti. Sul tavolo sarebbero stati affrontati temi legati a strategie, progetto tecnico e programmazione futura, con la Roma che avrebbe già formulato una proposta economica.

Roma su Manna: De Laurentiis fa muro

L’ostacolo principale resta però il Napoli. Manna è legato al club da un contratto di altre tre stagioni e Aurelio De Laurentiis, al momento, non avrebbe intenzione di agevolare l’uscita del ds. La richiesta per liberarlo sarebbe infatti intorno ai 10 milioni di euro. La Roma continua comunque a valutare anche alternative come Tony D’Amico e Cristiano Giuntoli, ma il nome di Manna resta in cima alla lista dei desideri.