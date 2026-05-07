Un difensore in più per il futuro: Rafa Marin torna dal Villarreal e può restare

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Il Napoli prepara il ritorno di Rafa Marin dopo l’esperienza positiva al Villarreal. Il club spagnolo vanta un diritto di riscatto, ma la decisione finale dipenderà anche dalla volontà del difensore. Rafa Marin avrebbe infatti espresso il desiderio di tornare in azzurro per provare a ritagliarsi uno spazio importante.

Rafa Marin, buona stagione al Villarreal

In Spagna il centrale ha convinto con ottime prestazioni, mentre a Napoli ha vissuto la stagione dello scudetto da comparsa. Ora il difensore vuole dimostrare il proprio valore anche in Serie A e convincere il club a puntare su di lui nel nuovo progetto tecnico. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.