Osimhen sarà ceduto nei prossimi giorni? C'è una possibilità legata al Mondiale per Club

vedi letture

Victor Osimhen, di rientro dal prestito al Galatasaray, è destinato a lasciare Napoli. Le valigie sono pronte da tempo e il futuro dell’attaccante nigeriano sembra sempre più lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Galatasaray è pronto a offrirgli un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione, mentre dalla Saudi Pro League l’Al-Hilal è disposto a salire oltre i 30 milioni annui, con la richiesta del giocatore che si aggira sui 40.

Il Napoli resta in attesa: la clausola per l’estero è fissata a 75 milioni di euro, cifra che i club interessati dovranno versare. Il Galatasaray spera di chiudere prima che l’Al-Hilal rilanci in modo decisivo. I sauditi potrebbero accelerare per avere Osimhen in rosa già entro metà giugno, in vista del debutto nel Mondiale per Club contro il Real Madrid, previsto per il 18 giugno.