Chiesa vuole più continuità, As: è conteso tra Napoli e Atletico Madrid

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool, è al centro dell’interesse di più club: oltre al Napoli, anche l’Atlético Madrid segue con attenzione la sua situazione. Secondo AS, il giocatore lascerà i Reds, dove ha trovato poco spazio: solo 14 presenze stagionali e 466 minuti giocati, condizionati anche da infortuni. Chiesa vuole più continuità per prepararsi al meglio ai Mondiali 2026. Il Liverpool sarebbe disposto a cederlo in prestito o, in caso di offerte adeguate, a titolo definitivo. Il suo attuale valore di mercato è di circa 14 milioni di euro.

Il Napoli spera di riportarlo in Italia, ma l’alto ingaggio (7 milioni l’anno) complica un trasferimento definitivo. L’Atlético Madrid lo considera una valida opzione, soprattutto se Angel Correa dovesse partire. Simeone lo stima per la sua duttilità: può giocare sia come esterno che come seconda punta. Chiesa, protagonista all’Europeo 2021, ha bisogno di un club che gli garantisca un ruolo centrale. Con Sorloth, Julián Álvarez e Griezmann già in rosa, potrebbe diventare un tassello importante nel nuovo attacco dei colchoneros.