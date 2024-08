Candreva, il finto vecchio: tutti i numeri (a sorpresa) che smentiscono l'età

vedi letture

Antonio Candreva, 38 anni a febbraio, esterno destro pronto ad alternarsi con Mazzocchi a Napoli? Questa è solo l'ultima idea trapelata da radiomercato. Un giocatore "vecchio", come la carta d'identità suggerisce, ma assolutamente integro. Vanta numeri da ventenne e anche il rendimento è notevole. Ne elenchiamo un paio in attesa di novità dal mercato.

I NUMERI RECENTI DI CANDREVA

Intanto 70 presenze e 14 gol nelle ultime due stagioni con la maglia della Salernitana. 7 nell'ultima difficile annata. In precedenza con la Sampdoria in due stagioni 76 presenze con 12 gol senza contare i tanti assist. Dunque negli ultimi quattro anni Candreva ha sempre giocato regolarmente da titolare. Infortuni? Pochi, una rarità. Con la Salernitana ha saltato appena 9 partite in 2 anni. Con la Samp appena 2 gare saltate in 2 anni.

Sottolineiamo inoltre che sarebbe perfino superfluo ricordare che le sue caratteristiche si sposano perfettamente con l'idea di esterno che ha in mente Conte. D'altronde i due hanno lavorato insieme all'Inter nella stagione 2019/20: 40 presenze totali per Candreva.