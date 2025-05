Caprile super a Cagliari: ci pensano una big italiana e in Premier League

Super Caprile a Cagliari, sul portiere interesse del Milan e dalla Premier League. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Il Milan, in attesa di capire se riuscirà a sollevare il secondo trofeo in questa sua tanto altalenante stagione, sta già lavorando per il futuro e come prima cosa ha da definire chi sarà il nuovo direttore sportivo e con esso pure l'allenatore. Questo non vieta però di avere già una strategia societaria su alcuni reparti che potrebbero essere da rinforzare, anche alla luce di situazioni esistenti e da tenere sotto controllo.

Regna per esempio l'incertezza sul futuro di Mike Maignan. L'estremo difensore rossonero non ha ancora trovato un accordo con il Diavolo per rinnovare il suo contratto, in scadenza tra poco più di un anno, il 30 giugno del 2026. Nel caso in cui il francese dovesse lasciare, ma anche più in generale, un nome del quale tenere di conto in ottica Milan è quello di Elia Caprile. L'estremo difensore da quando ha lasciato Napoli per il Cagliari a gennaio è tornato a sfoderare grandi prestazioni, tanto che i sardi hanno già deciso di riscattarlo versando gli 8 milioni di euro concordati con gli azzurri. Le parate di Caprile però hanno allo stesso tempo anche attirato realtà interessate a lui: non c'è peraltro solo il Milan, che per ora si è limitato a dei primi sondaggi esplorativi, visto che il portiere classe 2001 ha estimatori anche in Premier League".