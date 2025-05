Sky - De Bruyne-Napoli, trattativa in corso ma per ora complicata: i dettagli

vedi letture

Il giornalista Sky Gianluigi Bagnulo ha riferito attraverso il sito di Sky Sport alcuni dettagli della trattativa tra il Napoli e Kevin De Bruyne: “Il Napoli ha un sogno e si chiama Kevin De Bruyne. E’ una trattativa molto difficile, ma è in corso. Ci sono stati dei contatti in corso tra il Napoli e il giocatore, che è in scadenza con il Manchester City. Il club inglese ha già fatto sapere ufficialmente che non gli rinnoverà il contratto. A fine stagione quindi De Bruyne sarà libero di firmare con un altro club. Ed ecco il tentativo del Napoli concreto, anche se molto complicato.

Infatti De Bruyne ha delle esigenze familiari molto particolari, tre figli che sono cresciuti a Manchester. Le richieste per spostarsi non sono semplici per sistemare una famiglia di questo tipo. Ha delle altre offerte, una importante dal Liverpool, ma soprattutto ha tanta voglia di restare in Europa perché è rimasto scottato dal mancato rinnovo col City. Ci sono offerte anche dalla MLS da parte dei Chicago Fire".