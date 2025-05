Garnacho si toglie dal mercato: "Ho un contratto e sto bene allo United"

Alejandro Garnacho, il grande obiettivo di mercato del Napoli a gennaio dopo l'addio di Kvaratskhelia, potrebbe restare allo United anche nella prossima stagione. E' proprio lui a dirsi felice al Manchester nella sua recente intervista: "Ho un contratto qui al Manchester United fino a giugno 2028, quindi sono felice qui". Il talento argentino ha parlato anche degli obiettivi anche raggiungibili in questa stagione con i Red Devils: "Se vinciamo l'Europa League saremo in Champions League e affronteremo la prossima stagione con una mentalità diversa e in un modo diverso".

