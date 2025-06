Caso Osimhen, Il Mattino: possibile che il Napoli lo faccia allenare solo a Castel Volturno

vedi letture

Tra le tante trattative che animano il mercato del Napoli, una delle questioni più spinose continua a essere quella legata a Victor Osimhen. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, da domani il centravanti nigeriano tornerà ufficialmente a carico della SSC Napoli, con un ingaggio pesantissimo da sostenere.

Il club dovrà infatti versare ben 193 mila euro lordi a settimana se Osimhen resterà ancora in maglia azzurra. Un impegno economico importante che pesa sui bilanci del club, soprattutto considerando che l’attaccante non rientra più nei piani futuri e si attende soltanto una cessione che, però, tarda ad arrivare. Il giocatore, dal canto suo, non sembra avere alcuna fretta: il contratto è garantito e le offerte concrete, per ora, scarseggiano.

La dirigenza azzurra è ora chiamata a una scelta cruciale: portare Osimhen in ritiro in Trentino da separato in casa oppure lasciarlo ad allenarsi a Castel Volturno in solitaria. La seconda ipotesi, al momento, non è affatto da escludere. Anzi, potrebbe rappresentare una linea dura voluta dal club per lanciare un messaggio forte al calciatore e ai possibili acquirenti.