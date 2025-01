Cds - Comuzzo, Manna vuole chiudere oggi: c'è un aspetto favorevole

vedi letture

Poche ore e, in un senso o nell'altro, verrà definito il futuro di Pietro Comuzzo. Il Napoli ha fretta di definire l'operazione con la Fiorentina. Ieri, come riporta il Corriere dello Sport, sul tavolo di Rocco Commisso è arrivata la prima offerta ufficiale del Napoli, una proposta complessiva da 30 milioni di euro tra base fissa e bonus. Per la precisione: prestito oneroso biennale da 5 milioni più 20 milioni per il riscatto obbligatorio.

La Fiorentina, però, puntava a ricavare almeno 40 milioni dalla cessione, e così il Napoli s’è gradualmente spinto fino a 35 milioni inserendo nuovi bonus. Gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono fare la differenza. La volontà di Manna, comunque, è chiarissima e allo stesso tempo quasi obbligata: chiudere entro oggi.